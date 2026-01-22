

На прямом эфире в социальных сетях подписчики поинтересовались у Ильи Середюка, собираются ли власти поднимать вопрос об эффективности оптимизации в медицине.

«Дал указание министру здравоохранения региона Андрею Тарасову приостановить ту оптимизацию, которая была задумана на этот год. В частности, речь идет об объединении Междуреченской горбольницы с больницей в Мысках, Анжеро-Судженской городской больницы с Яйской и Ижморской районными больницами, Мариинской и Чебулинской райбольниц, Новокузнецкой больницы №29 с Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницей. Ко всем этим вопросам нужно подходить через тщательною призму обоснования. Посоветоваться с врачами, с местными жителями. На мой взгляд, задуманные объединения ничего хорошего не несут», – ответил Илья Середюк.