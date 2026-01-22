Более 600 кузбасских студентов собрались в Кемерове на Интеллектуальный студенческий кубок «Единое студенчество Кузбасса. Соревновательная программа включала задания и викторины, связанные с Годом единства народов России, объявленным президентом Владимиром Путиным на 2026 год. Многие участники проявили культурное разнообразие региона, надев этнические костюмы. Губернатор Илья Середюк обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Сегодня в этом зале собрались активные, талантливые представители студенчества нашего региона. Желаю, чтобы у вас было больше успехов, возможностей здесь, в Кузбассе, чтобы вы ими пользовались для достижения своей цели», — сказал Илья Середюк.

Более 50 студентов были награждены за выдающиеся достижения в учебе, общественной работе и волонтерской деятельности. Данила Ёлшин получил нагрудный знак «Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» за руководство студенческим советом, организацию многочисленных социальных акций и гуманитарных конвоев, а также за развитие образовательных программ для детей из других регионов и участие в федеральном проекте «Твой ход».

Студентка СибГИУ Кристина Миккель была удостоена грамоты Правительства Кузбасса. Она выиграла грант на поддержку студенческого самоуправления и молодежных инициатив, организовала свыше 300 мероприятий, как на вузовском, так и на всероссийском уровнях, стала победительницей городского конкурса «Я — молод!» и программы «Альфа-Будущее Стипендии», получила звание Лектора студенческого Профсоюза и стала победителем конкурса «Твой Ход, староста!».

Фото: пресс-служба АПК.