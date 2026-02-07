Эксперты заявляют об устойчивом снижении вредных выбросов в Новокузнецке. Надзорные ведомства и экологи регулярно проводят замеры и отмечают, что наметилась четкая динамика по улучшению ситуации.

Как отметил губернатор Илья Середюк, это результат комплексной работы, за которую взялись сообща. В частности, модернизируются крупные производства, общественный транспорт переводится на газомоторное топливо. Более того, в Новокузнецке за последнее время газифицировали почти три тысячи домов.

«Работу по снижению выбросов продолжим. Дальнейшие шаги: заводы будут и дальше закупать экологичное оборудование, продолжим газифицировать частный сектор. Создана возможность для подключения почти пяти тысяч домов. Закупим для муниципалитета еще 36 автобусов на газомоторном топливе. Также проработаем с жителями и компаниями вопрос сжигания бытовых и хозяйственных отходов в печах и котлах. Переведем коммунальную технику на газ», – заявил глава региона.

Фото: Илья Середюк/Telegram