Состоялась рабочая встреча губернатора Кузбасса Ильи Середюка с мэром Междуреченска Павлом Камбалиным.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов. Ключевой акцент был сделан на оперативной работе в зимний период и на планах по развитию туризма.

«Работа со снегом — это приоритет при нынешних погодных условиях. В Междуреченске с 1 ноября 2025г. выпало 303,3 мм осадков (в прошлом году за аналогичный период выпало 137,3 мм осадков). Это серьезная нагрузка на работу подрядных организаций, коммунальной инфраструктуры, и конечно на бюджет округа», – отметил в докладе губернатору Павел Камбалин.

На встрече также шла речь о взаимодействии с подрядчиками, очистке крыш многоквартирных домов, обеспеченности техникой.

Особое внимание было уделено развитию туристического кластера в Междуреченске. Так, статистика показывает, что на горнолыжный комплекс «Югус» стало больше приезжать отдыхающих. В ближайших планах проведение спортивных соревнований и фестивалей, которые привлекут еще больше гостей со всего региона.

Кроме того, Илья Середюк и Павел Камбалин обсудили развитие горы Сыркашинская, в частности, ее доступность и популярность для жителей и гостей Междуреченска разных возрастов.

Глава региона отметил, что диалог с жителями в Междуреченске выстроен качественно и продуктивно, а также поручил продолжить работу по контролю благоустройства города и обратить особое внимание на подготовку к паводку.

Фото: Павел Камбалин/Telegram