В рамках очередного тура чемпионата России по волейболу кемеровский «Кузбасс» сыграет сегодня в Ярославле против местного «Ярославича».

Перед этой встречей кемеровчане имеют в активе 15 очков после 23-х проведенных игр и занимают 14-ю строчку в таблице Суперлиги. У ярославцев 14 очков, правда, сыграли они на матч меньше.

Сегодняшний поединок – это борьба за выживание в лиге, поскольку команде, расположившейся на предпоследнем, 15-м месте, предстоит участвовать в переходном турнире, а это, по сути, лотерея.

«Кузбасс», напомним, в последних трех играх одержал две победы: над «Горьким» из Нижнего Новгорода и над красноярским «Енисеем». Правда, в предыдущем туре уступил на своей площадке лидеру Суперлиги – казанскому «Зениту».

«Ярославич», в свою очередь, после виктории над «Оренбуржьем» в пяти партиях, дважды выбрасывал белый флаг, не взяв ни одного сета. Сначала ярославцев одолел «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя, а потом и один из лидеров чемпионата – питерский «Зенит».

Сегодняшний поединок начнется в 21.00 по кемеровскому времени.

Фото: ВК «Кузбасс»