Минцифры России внесло в Правительство комплексный законопроект по модернизации почтовой отрасли и расширению доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России и учитывает трансформацию рынка доставки.

Как отметил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко, Почта России остается стратегическим предприятием и ключевым элементом социальной инфраструктуры страны.

«Почта России обеспечивает связь на всей территории страны, включая отдаленные населенные пункты. Через ее сеть граждане получают пенсии, пособия и юридически значимую корреспонденцию. С учетом изменений на рынке доставки разработан комплекс мер, который позволит Почте России развиваться», — подчеркнул Дмитрий Григоренко.

По его словам, в числе ключевых решений — развитие электронной почтовой системы, возможность продажи безрецептурных лекарств в отделениях, а также перевод бумажных отправлений в электронный формат с последующей доставкой в личный кабинет на портале «Госуслуги» с согласия пользователя.

Новые сервисы и цифровизация

Законопроект предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат: по умолчанию квитанции будут направляться в личные кабинеты на «Госуслугах». При этом для льготных категорий граждан и пользователей без учетной записи сохранится доставка бумажных квитанций. Услуга останется бесплатной.

Отдельное внимание уделено развитию электронной почтовой системы, которая получит федеральный статус и станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов гражданам и бизнесу.

Также граждане смогут получать бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений.

Расширение функций почтовых отделений

Почта России сможет продавать безрецептурные лекарственные препараты. Перечень таких препаратов и условия их реализации определит Правительство. Нововведение особенно актуально для жителей отдаленных и труднодоступных территорий.

Кроме того, маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или обеспечивать доставку товаров непосредственно в них.

Законопроект также вводит запрет на взимание банками комиссии с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

Безопасность и инфраструктура

Почта России получит статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Это позволит повысить безопасность доставки корреспонденции и снизить объем нежелательной рекламной рассылки.

Дополнительные средства на развитие инфраструктуры планируется привлекать, в том числе, за счет размещения рекламы на платежных документах за ЖКУ.

Экономическая устойчивость отрасли

Для повышения устойчивости деятельности Почты России предлагается увеличить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%. При этом для граждан условия не изменятся — расходы по-прежнему будет нести Социальный фонд России.

Также предусмотрена возможность привлечения сторонних компаний и индивидуальных предпринимателей к доставке коммерческих отправлений.

Новые требования к рынку

Законопроект ужесточает требования к операторам почтовой связи. В частности, устанавливаются минимальные требования к уставному капиталу, объему собственных средств и финансовому обеспечению рисков. Срок действия лицензии составит 10 лет.

Дополнительно вводится дифференцированная государственная пошлина за лицензирование:

— 100 млн рублей — для федерального уровня;

— 10 млн рублей — для регионального;

— 1 млн рублей — для местного.

Для Почты России госпошлина не предусмотрена.

Модернизация сельских почтовых отделений является поручением президента и частью народной программы «Единой России».