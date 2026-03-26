26 марта на тридцать четвертом заседании Парламента Кузбасса был принят закон, направленный на поддержку многодетных семей в улучшении их жилищных условий.

«Раньше многодетные семьи могли рассчитывать только на федеральную выплату в 450 тысяч рублей. Мы добавим к этой сумме еще 550 тысяч от региона. В итоге семья получит миллион рублей на улучшение жилищных условий. Благодарю за оперативную разработку и принятие этого важного закона весь депутатский корпус Кузбасса и наших соавторов из партии «Единая Россия», — отметил Илья Середюк.

Теперь многодетные семьи региона смогут получить дополнительную помощь после получения федеральной выплаты. Эта мера распространяется на семьи, в которых третий или последующие дети появились на свет в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. Важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2028 года, а недвижимость приобретена или построена на территории Кузбасса. Реализация данного закона возложена на ПАО «ДОМ.РФ».

Инициатива по разработке законопроекта исходила от губернатора Кузбасса Ильи Середюка, который поручил правительству региона и депутатам Парламента проработать введение этой новой региональной выплаты.