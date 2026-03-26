Во время рабочей встречи Илья Середюк доложил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву о том, что федеральный центр продолжает оказывать поддержку угольной промышленности Кузбасса. Это явилось важным результатом поездки губернатора в Москву.

Он отметил, что ситуация в угольной отрасли пока остается тяжелой, но наметились положительные сдвиги. В частности, объем вывоза угля в восточном направлении увеличился на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, губернатор рассказал Анатолию Серышеву о подготовке регина к паводку.

– Снега выпало значительно больше нормы. Организованы 52 гидропоста, установлены 24 камеры видеонаблюдения. В местах возможных заторов проведем буровзрывные работы, распиловку и чернение льда, – пояснил Илья Середюк.

В свою очередь полпред президента поручил принять все меры, чтобы люди и их имущество не пострадали во время разлива рек.