На заседании Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи подвели итоги работы за первый квартал 2026 года. Также обсудили деятельность муниципальных координационных советов и реализацию проектов в рамках Грантового конкурса Движения Первых. Участниками встречи стали заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский, члены Координационного совета, активисты и специалисты Движения Первых Кузбасса. В онлайн-формате к встрече подключились главы муниципалитетов региона.

О деятельности Движения Первых в Кузбассе, об инициативах активистов, первых победах и достижениях за первый квартал текущего года рассказала председатель Совета регионального отделения Евгения Козленко.

Так, в феврале стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участие в которой принимают школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет со всего Кузбасса. Отборочный этап, участниками которого стали более 65 000 человек, пройдет до 31 марта, муниципальный и зональный этапы пройдут в апреле, а региональный этап состоится в мае 2026 года. Кроме того, в этом году продолжается всероссийский проект «Семейная зарница». В игре примут участие семьи, которым нужно продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку и творческие навыки. Заявочная кампания завершится 24 апреля.

В рамках Грантового конкурса Движения Первых в 2026 году Кузбасс занял второе место по количеству поданных заявок от субъектов РФ – 248 заявок. В прошлом году Кузбасс оказался третьим, отправив на конкурс 205 заявок, 14 из которых были поддержаны. Одним из победителей стал проект «Азбука пилотирования» Крапивинского дома детского творчества. Были проведены выездные занятия по управлению и применению БПЛА в школах Крапивинского округа, на которых порядка 500 школьников научились управлять, собирать, разбирать и калибровать квадрокоптеры, узнали об их применении в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, мониторинге и многих других сферах.

Во всех территориях региона действует муниципальные Координационные советы, которые возглавляют главы городов и округов. Так, на заседании лучшими практиками поделились глава Беловского городского округа Сергей Алексеев и глава Чебулинского муниципального округа Наталья Воронина.

К примеру, в этом году проект беловских активистов «По улицам Героев» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В год 80-летия Великой Победы ребята сняли серию видеороликов об улицах города, которые носят имена Героев Великой Отечественной войны. Активисты в формате видеоэкскурсий рассказывали об истории беловских улиц, делились интересными фактами из биографии наших Героев. В этом году работа над проектом продолжится.

В Чебулинском округе на базе молодежного пространства «Старт» создан Центр Движения Первых. За первые четыре месяца работы здесь проведено свыше 86 различных мероприятий. Особое внимание уделено организациям встреч с ветеранами специальной военной операции.