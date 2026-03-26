Сегодня полпред президента страны в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев проводит рабочий день в Кузбассе, и вместе с главой региона он проверил ход строительства в Кемерове Сибирского культурно-образовательного комплекса.

Как рассказал Илья Середюк в своих соцсетях, на стройплощадке им доложили, что готовность объекта составляет 74,5%. Специалисты уже приступили к благоустройству прилегающей территории, к монтажу заездного пандуса и наружного освещения.

– Объект уникальный — под одной крышей расположатся филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств. Таких в стране будет всего четыре: в Кемерове, Калининграде, Владивостоке и Севастополе. Единый «культурный пояс» России создается по инициативе президента страны, – отметил губернатор.

Полпред также посетил и стройплощадку «Школы 21», где строится учебный корпус на 200 мест и общежитие.