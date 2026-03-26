Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Он позволяет не только быть в курсе новостей и поддерживать связь с близкими через соцсети и мессенджеры, но и решать повседневные задачи, например, дистанционно бронировать и оплачивать билеты на культурные мероприятия. Учреждения культуры и государственные структуры все активнее развивают свое присутствие в онлайн‑пространстве. Разберемся, почему это актуально и оправданно.

Соцсети в помощь людям

Органы власти все активнее работают в интернете, и на это есть веская причина. Онлайн‑среда позволяет быстро получать обратную связь от граждан по поводу разных нововведений и искать пути решения актуальных проблем. Для этого в России создана система госпабликов: официальные страницы ведомств и учреждений теперь представлены в социальных сетях, что делает взаимодействие государства и общества более открытым и эффективным.

«Госпаблики сегодня – не только источник информации для жителей региона, но и канал взаимодействия с органами власти. Через них кузбассовцы могут оперативно решить волнующие вопросы, а власти получают обратную связь», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона демонстрирует высокую активность в социальных сетях. На регулярной основе он информирует жителей о значимых событиях в жизни Кузбасса и размещает фото‑ и видеоматериалы, отражающие ход рабочих поездок.

Для поддержки перспективных инициатив и распространения лучших практик в нашем регионе проводится конкурс официальных страниц, организаторами которого выступает Правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса). При оценке учитывается оформление в едином фирменном стиле, разнообразие форматов контента, регулярность и качество публикаций, а также вовлеченность. В прошлом году на него поступило 475 заявок, конкурсная комиссия отобрала 39 финалистов в 12 номинациях. В одной из них – «Лучший паблик исполнительного органа Кузбасса» – победителем стало региональное Министерство культуры и национальной политики. Расскажем о нем подробнее.

Победители конкурса были отмечены благодарностями губернатора Кузбасса

В ногу со временем

По итогам прошлого года в госпабликах Министерства культуры и национальной политики Кузбасса вышло более 1800 новостей. В среднем каждый месяц их читали 400 тысяч человек. Значительно выросло число подписчиков: если в 2024 году их было около 12,5 тысячи, то год спустя – уже почти 18 тысяч.

В последнее время растет популярность мессенджера MAX. Региональный Минкульт и его подведомственные организации создали в нем каналы, на которые к концу прошлого года подписалось более 4 200 человек. По данным официального канала «Госпаблики – Культура», который ведет АНО «Диалог Регионы», Кузбасс лидирует по числу всех созданных каналов сферы культуры в MAX. Их насчитывается 396, а суммарное число подписчиков составляет 23,8 тысячи.

Но одним только созданием каналов в новом национальном мессенджере работа регионального Минкульта не ограничилась. В конце декабря был создан первый эксклюзивный чат-бот – «Куда сходить по «Пушкинской карте» в Кузбассе». Он интегрирован с платформой «Культура.РФ» и показывает подборку ближайших мероприятий без перехода на сторонние сайты. Бот учитывает геолокацию пользователя, напоминает о выбранном событии и помогает подбирать мероприятия по интересам: спектакли, выставки, экскурсии и др. Кроме того, он предоставляет справочную информацию о программе и советы, как защититься от мошенников.

Стоит отметить, что Кузбасс занимает лидирующие позиции в России по реализации «Пушкинской карты». Наш регион стал вторым в стране по активности использования «Пушкинских карт»: более 273 тысяч кузбасских парней и девушек активно посещают кино, театры, концерты и выставки. В 2025 году в Кузбассе прошло более 21,5 тысячи мероприятий, которые можно было посетить по «Пушкинской карте» – на 61% больше, чем годом ранее. Всего было продано 582 483 билета, что на 80% превышает показатели предыдущего года. К программе подключены 304 учреждения культуры Кузбасса – больше всех в Сибири.

Сила в разнообразии

В соцсетях Министерства культуры и национальной политики Кузбасса в прошлом году выходили публикации на различные темы. Активно освещались итоги реализации национального проекта «Культура» и старт национального проекта «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Также контент был посвящен участию театров Кузбасса в федеральной программе «Большие гастроли», крупным сетевым проектам и ключевым мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы и Года защитников Отечества.

На своих ресурсах региональный Минкульт публикует материалы о пресс-конференциях и тематических турах для представителей СМИ и блогеров. В прошлом году их было соответственно 9 и 11. Каждое подобное мероприятие тщательно прорабатывалось: выбирались спикеры и формат. Самыми необычными среди них стали «распаковка» (пресс-показ) музейных предметов, проведение мастер-классов по живописи и пеший пресс-брифинг.

Крупные региональные события также находят отражение в материалах Минкульта. В соцсетях размещаются анонсы главных событий сферы культуры: гастроли ведущих театров в Кузбассе, проведение федеральных выставочных проектов столичных музеев, фестивалей регионального, всероссийского и международного масштаба. Среди них – Международный фестиваль Юрия Гагарина, Международный музыкальный фестиваль классической музыки «Симфоночь на Томской Писанице», Международный фестиваль «КуZня ДжаzZ» и Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра».

КСТАТИ

Одной только победой в номинации «Лучший паблик исполнительного органа Кузбасса» успехи представителей культурной сферы региона в конкурсе госпабликов не ограничились. Так, в номинации «Лучший паблик учреждения культуры Кузбасса» победителем признана страница Новокузнецкого драматического театра. Второе место разделили Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара и Театр кукол «Сказ» им. В. Машкова. Замкнула тройку лучших Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса. А в номинации «Лучший паблик структурного подразделения администрации муниципального образования Кузбасса» победителем признано Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка.

Таким образом, официальные аккаунты ведомств и учреждений сферы культуры получили все возможные награды конкурса и благодарственные письма губернатора Кузбасса.

Андрей Ермолюк.