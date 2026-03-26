В посёлках Клейзавод, Свердловский и селе Чусовитино, в Ленинск-Кузнецком округе, открылись три новых фельдшерско-акушерских пункта. Еще один ФАП начал работу в деревне Ивановка, в Беловском округе.

«Президент поставил задачу сделать медицинскую помощь качественной и доступной для каждого, где бы он ни жил. Новые медпункты, расположенные рядом с домом, меняют качество жизни. Теперь более трех тысяч жителей отдаленных территорий Кузбасса могут получить неотложную помощь, пройти диспансеризацию и вакцинацию без долгих поездок в районные центры. Эта работа будет продолжена: наша задача — чтобы каждый сельский житель мог рассчитывать на современную медицину в шаговой доступности», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Внутри новых модульных зданий созданы удобные условия как для пациентов, так и для медперсонала. В них есть кабинеты для приёма фельдшеров, процедурные и прививочные комнаты, а также места для хранения медикаментов. На прилегающих территориях проведены работы по благоустройству и обустроены парковки. Особое внимание уделено доступности этих пунктов для маломобильных граждан: установлены пандусы, кнопки для вызова персонала, а информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Возведение модульных зданий обошлось примерно в 38 миллионов рублей. Эти работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект был инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается партией «Единая Россия».