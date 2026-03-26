В Сибирском федеральном округе стартовал прием заявок на конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Подать заявку до 15 мая могут профессиональные дизайнеры, модельеры, производители из России, а также студенты профильных учебных заведений. Участников ждут шесть номинаций, охватывающих все сферы жизни: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

Главное новшество сезона: оценивать коллекции будут не только профессиональные эксперты, но и паралимпийцы. Спортсмены с инвалидностью впервые войдут в состав жюри, чтобы дать объективную оценку удобству и функциональности моделей, опираясь на личный опыт.

Лучшие коллекции, созданные финалистами – победителями окружных этапов, будут представлены на всероссийском полуфинале в конце года. В показах примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Напомним, конкурс адаптивной одежды зародился в Кемерове. И за три года он вырос из региональной инициативы до масштабного международного события, а теперь делает ставку на прямое взаимодействие создателей одежды с теми, для кого она предназначена.

«Российские дизайнеры и производители готовы создавать функциональную и по-настоящему красивую одежду для людей с инвалидностью. Мы видим, как мастера вплетают в адаптивный дизайн национальные традиции. Это значит, что мода становится инструментом социальной интеграции и культурного единства», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Добавим, что в феврале завершился прием заявок первого отборочного тура для дизайнеров Уральского федерального округа – на нем было собрано более 100 работ. В 2025 году конкурс объединил 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных стран. В этом году отборочные этапы «На крыльях» пройдут в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества» в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Российской Федерации и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Фото: Пресс-служба АПК