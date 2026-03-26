В рамках проекта по развитию туризма в Кузбассе, который инициировал губернатор Илья Середюк, в Кемерове прошла встреча представителей Министерства туризма и ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса» с туроператорами, предпринимателями и отраслевыми экспертами. Они обсудили вопросы повышения туристической привлекательности города.

Подобные встречи ранее состоялись в Гурьевском и Ленинск-Кузнецком округах. В результате уже этим летом планируется появление новых маршрутов для туристов в территориях региона. Как отметили в пресс-службе областного правительства, о развитии туристической инфраструктуры как о важном факторе в организации досуга людей и развитии экономики регионов говорил президент России Владимир Путин.

«Туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов, открывает возможности для создания современных рабочих мест, роста предпринимательской активности в смежных сферах: торговле и строительстве, общественном питании и народных промыслах. Содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры», – подчеркнул глава государства.

Кузбасс в этом плане демонстрирует стабильный рост. В 2025 году число туристских посещений составило 2,8 млн, а налоговые поступления превысили 3 млрд рублей. Причем преимуществом региона является его транспортно-логистическая доступность. Кемеровская область лежит в центре Сибири, и туристы могут позволить себе короткие поездки выходного дня, которые составляют основу массового турпотока.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в прошлом году поддержку получили такие событийные мероприятия Кузбасса, как научно-популярный фестиваль «Динотерра», фестиваль «ПРОГЕШ» и «ПРОпикник», Шахтерский Сабантуй и «Шерегешфест». В поучаствовало 156 тысяч человек. В текущем году федеральное финансирование в регионе планируют распределить на два направления: проведение событийных мероприятий и обустройство туристского центра города, который выберут по результатам конкурсного отбора.

