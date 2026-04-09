Николай Мещеряков ушел на спецоперацию в 2024 году. За мужество и отвагу в бою был награжден орденом Суворова. После ранения его комиссовали, и по возвращении домой перед ветераном встал вопрос: а что делать дальше?

«Обратился в Кадровый центр, специалисты организовали обучение по специальности газоэлектросварщик. Весной прошлого года направили на практику в Кемеровскую электротранспортную компанию, с тех пор здесь и работаю», – рассказал кемеровчанин.

Начальство отзывается о Николае положительно, выделяет его отзывчивость и ответственность. Руководство планирует обучить Мещерякова методам алюминотермитной сварки рельсовых стыков. Этот навык пригодится ветерану СВО при планируемой капитальной реконструкции трамвайного маршрута №10.