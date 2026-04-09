Образцовый детский коллектив «Детский Дом Моделей» (ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской) представил стилизованную коллекцию рабочей одежды для женщин металлургов в рамках реализации проекта «Одежда с характером! Мода#Дети#Металлургия».

В проекте, победившем в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сочетается функциональность спецодежды с художественным замыслом. На грантовые средства были созданы уникальные наряды, отражающие дух Новокузнецка — металлургического центра Кузбасса.

Проект уже принёс коллективу победу в региональном конкурсе детских театров моды, школ и студий костюма «Подиум».

«Проект „Одежда с характером“ — яркий пример того, как творчество помогает молодёжи открыть для себя мир промышленных профессий. Здорово, что юные дизайнеры не просто создали стильные образы, а по настоящему прониклись историей города и ролью металлургии в его жизни. Мы рады поддерживать такие самобытные и вдохновляющие идеи через наш грантовый конкурс — и ждём новых смелых проектов», — отметила Анастасия Кривоноженко, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» поддерживает инициативы в сфере творчества, образования, экологии, спорта, благоустройства и др. Приём заявок на новый сезон открыт до 12 апреля.

Екатерина Попова

Фото: Екатерина Китайчик