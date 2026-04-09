В четверг, 9 апреля, в Новокузнецке произошло радостное событие: губернатор Кузбасса Илья Середюк лично передал ключи от новых квартир детям-сиротам. Глава региона поздравил новоселов, акцентировав внимание на том, что обеспечение жильем остается одним из главных приоритетов областного правительства.

«Всего за полугодие квартиры в Новокузнецке получат 80 сирот. Для каждого из них свое жилье – это не просто квадратные метры, а новый этап в жизни. Место, где можно создавать семью и заводить детей. Уверен, что ребята, которые сегодня получили квартиры, крепко пустят корни в родном Кузбассе и будут счастливы», – сказал Илья Середюк.

Одна из счастливых семей – Заббаровы: Ксения, Кирилл и их маленькая дочка. Мечта о своей квартире, с ремонтом и готовая для переезда, осуществилась спустя год ожидания.

«Здесь рядом есть все необходимое – школы, детские сады. Для нас, начинающих самостоятельную жизнь, это большая поддержка и надежный старт», – делится радостью молодая мама.

Решение жилищного вопроса для детей-сирот активно поддерживается партией «Единая Россия», которая следит за выполнением социальных программ и способствует выделению средств. На 2026 год Новокузнецку уже направлено почти 268 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.