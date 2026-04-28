

В год пятилетия со дня перезагрузки Российского общества «Знание» в регионе открывается второе местное отделение организации – в Новокузнецком муниципальном округе. Инициатором открытия выступил глава территории Андрей Шарнин. По его словам, в муниципалитете уже активно работают лекторы.



«Это важное событие для нашего округа. Открывая отделение, мы создаем площадку для конструктивного обмена знаниями, способствующую повышению престижа муниципалитета и противостоянию распространению недостоверной информации. Уверен, что эта инициатива позволит раскрыть потенциал каждого жителя, укрепить общественный дух и внести весомый вклад в общее дело процветания и устойчивого развития Новокузнецкого муниципального округа».