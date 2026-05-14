В Кузбассе в 12-й раз пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Во всех 44 музеях и выставочных залах региона подготовили тематические выставки, образовательные программы и мастер-классы по традиционным ремеслам, а также спектакли. В пресс-службе областного правительства отмечают, что в Год единства народов России, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным, основная тема акции — «Родное».

Ключевыми событиями «Ночи музеев» станут мероприятия 16 мая. В Кемерове в отделе истории Кузбасского краеведческого музея посетители смогут поучаствовать в театрализованной экскурсии «Родные истории». Также будут организованы авторские мастер-классы по изготовлению кокошников, русской народной вышивки, росписи пряников и созданию авторских украшений. Кроме того, пройдет мастер-класс по фехтованию.

В отделе военной истории Кузбасского краеведческого музея пройдет программа «Обращение к родным». Центральным элементом программы станет чтение писем ветеранов Великой Отечественной войны, которые они отправляли своим родным в тыл. Среди авторов писем будут Вера Волошина и Зинаида Туснолобова-Марченко.

В Музее изобразительных искусств Кузбасса откроется выставка «Окна ТАСС», где представят 150 оригинальных отреставрированных агитационных плакатов и листовок времен Великой Отечественной войны. Выставка организована из фондов Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва). Проект реализован при поддержке Минкультуры России в рамках национального проекта «Семья».

Музей-заповедник «Красная Горка» подготовил насыщенную программу. Здесь пройдут IX открытый городской фестиваль традиционной русской культуры «Светла Русь — 2026» и IV Региональная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие традиционной культуры русского народа».

Гостей Гурьевского краеведческого музея ожидают этнокафе и мастер-классы по росписи матрешек, а также созданию русских и телеутских традиционных кукол. В Крапивинском краеведческом музее основное внимание будет уделено уникальной кемеровской росписи на предметах декоративно-прикладного искусства.

