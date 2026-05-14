В слете отличников участвовали школьники 5-8 классов, педагоги и родители. Дети решали нестандартных задач по математике, информатике, физике, астрономии, биологии, химии и естествознанию. Также ребята представили свои разработки на стендовой сессии научно-практического фестиваля «Проектируя будущее».

«Такие мероприятия помогают мыслить шире школьной программы, находить друзей и наставников. Наша задача — создавать в регионе такие условия, чтобы как можно больше детей могли раскрыть свои таланты и видеть, что их способности востребованы здесь, на малой родине», – сказал глава региона Илья Середюк.

Для учителей и родителей провели лекторий, где рассказали, как готовиться к олимпиадам и как попасть на профильные смены в «Сириус. Кузбасс».

