На торжественном приеме в Кемерове наградили лучших медработников среднего звена со всего Кузбасса. Благодарностей президента России удостоились Тамара Горелова, работающая с 1976 года в Кузбасской клинической психиатрической больнице, и старшая медицинская медсестра поликлиники №1 Анжеро-Судженской горбольницы Жанна Синицина, чей трудовой стаж насчитывает уже 30 лет

«Вы выполняете свою работу на самых напряженных участках. Там, где каждый день идет борьба за жизнь и здоровье людей. Несмотря на все сложности, вы неизменно проявляете силу духа. Поддерживаете пациентов в самые трудные их минуты. За каждой спасенной жизнью, каждой успешной историей лечения стоит ваш титанический труд», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Еще 115 специалистам среднего медицинского звена вручили областные награды.

