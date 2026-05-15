Всего в этом году в Кемеровской области приведут в порядок 115 общественных пространств, 15 дворов, выбранных кузбассовцами онлайн-голосованием, и 5 объектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.

К примеру, в Новокузнецке обновляют аллею по проспекту Кузнецкстроевскому, в Мысках реконструируют объект «Очаг Горной Шории», а в поселке Грамотеино приступили ко второму этапу благоустройства сквера «Школьный».

«В 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется при поддержке партии «Единая Россия», обновим 86 объектов», – сообщил глава региона Илья Середюк.

