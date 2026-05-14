Семьи погибших на спецоперации военнослужащих могут получить микрозаем «СВОй бизнес+». Им выделят до 500 тысяч рублей без залога и до 1 млн рублей при наличии залогового обеспечения. Как сообщил в соцсетях глава региона Илья Середюк, предусмотрена льготная ставка от 5% годовых.

«Забота о семьях героев — это наша прямая обязанность. Для нас важно, чтобы они получали реальные инструменты поддержки, в том числе и в бизнесе. Будем продолжать эту системную работу, добиваться конкретных результатов», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Новую меру поддержки запустили по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Илья Середюк/Telegram