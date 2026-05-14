Движение Первых открывает регистрацию на новый всероссийский проект «Профессиональная команда Первых». Он реализуется в формате программы повышения квалификации для наставников. Участники смогут освоить современные подходы к организации воспитательной работы и развить навыки управления проектами и командами в сфере молодежной политики.

«Подготовка квалифицированных кадров – важнейший вызов, стоящий сегодня перед всей сферой молодежной политики. Для решения этой задачи Движение Первых запускает новый всероссийский проект «Профессиональная команда Первых». Мы разработали комплексную программу повышения квалификации, включающую две формы обучения: очную и заочную. Уже в этом году проект охватит 3 тысячи человек. Среди них студенты, кураторы наших первичных отделений в СПО и университетах, сотрудники колледжей и вузов, ответственные за реализацию воспитательной работы и молодежной политики в своих образовательных организациях», – рассказал Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Проект «Профессиональная команда Первых» направлен на повышение квалификации сотрудников вузов и колледжей, а также активных студентов, заинтересованных в развитии управленческих и воспитательных навыков. Принять участие могут ответственные за воспитательную работу и молодежную политику в вузах и колледжах, кураторы первичных отделений Движения Первых в вузах и колледжах, а также студенты в возрасте от 16 до 25 лет.

Обучение будет проходить в два этапа: заочном и очном. Во время заочного этапа участники пройдут 13 образовательных модулей. Эксперты объяснят, как управлять проектом и командами, работать с партнерами, соблюдать правовые нормы, искать финансирование и взаимодействовать с Движением Первых. По завершении курса участников ждет разработка собственного проекта.

По итогам отбора 1 500 участников, успешно освоивших заочный этап и прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на образовательные форумы. Они пройдут во всех федеральных округах. По окончании двух этапов обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Для участия в проекте необходимо до 6 июля подать заявку на сайте будьвдвижении.рф.