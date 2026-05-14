Профкоманды Фонда Мельниченко из пяти территорий присутствия Компании — городов Киселевска и Белово, а также Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Прокопьевского муниципальных округов — приняли участие во всероссийских акциях, приуроченных ко Дню Победы, и прошли в праздничных шествиях 9 Мая. Несмотря на то, что трудовой сезон для участников «Профкоманд.ФМ» стартует только в июне, они проявили инициативу и включились в подготовку к празднованию 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии памятной даты ребята присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента» и раздали символы Победы жителям городов. Участники «Профи.ФМ» Прокопьевского муниципального округа сопровождали вручение черно-оранжевых лент краткими рассказами об их истории и значении. К акции «Окна Победы» ребята подошли творчески: они самостоятельно разработали эскизы, изготовили трафареты и оформили окна и входные группы образовательных учреждений. Эти инициативы реализуются не первый год, и как заверили активисты, уже стали доброй традицией, которая помогает ощутить приближение главного праздника и напоминает всем о его значимости Важной частью подготовки стало участие во всекузбасском субботнике по благоустройству памятных мест. Профкоманда из Ленинска Кузнецкого привела в порядок территорию у памятника на аллее имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко, а также сквер «Боевая слава Сибири». Участники «Профи.ФМ» из Киселевска, провели субботник у мемориала Героя Советского Союза Ивана Черных: очистили территорию от мусора и прошлогодней листвы, привели в порядок памятную стелу. Традиционно в преддверии Дня Победы проходила всероссийская акция «Свеча памяти»: активисты «Профкоманд.ФМ» вместе с жителями своих городов вышли на центральные площади, чтобы зажечь свечи и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.В день основных торжеств коллективы «Профкоманд.ФМ» прошли в праздничных шествиях с флагами и растяжками, вместе с другими участниками парада. Затем они присоединились к акции «Бессмертный полк»: встали в общую колонну с горожанами и пронесли по улицам городов портреты своих героических предков под мелодии песен военных лет. «Чтить память о подвиге народа — значит сохранять историческую правду. Участие в таких акциях формирует у ребят чувство ответственности, гражданскую позицию и уважение к прошлому. Проект «Профкоманды.ФМ» дает школьникам возможность не только получить первый трудовой опыт, но и реализовать себя в социально значимых инициативах», — отметил директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. Напомним, что «Профкоманды.ФМ» – это совместный проект Правительства Кузбасса, Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс по трудоустройству несовершеннолетних, который реализуется с 2013 года и направлен на организацию временной занятости подростков в летний период. В июне начнется новый трудовой сезон, и в течение трех месяцев школьники из пяти территорий присутствия компании будут задействованы в работах по благоустройству городских пространств, адресной помощи жителям и волонтерских акциях. Наиболее активные участники пройдут экскурсионную стажировку на производственных и сервисных предприятиях компании, где познакомятся с востребованными профессиями и погрузятся в рабочую атмосферу.