За полгода кропотливой работы специалисты областной библиотеки имени Федорова собрали данные о судьбах кузбассовцев, удостоенных высшего звания. Оказалось, что 30 наших земляков были награждены «Золотой Звездой» Героя России, 12 – посмертно. Среди награжденных – 6 красноармейцев, бивших гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, 8 участников СВО, есть также летчики-космонавты, летчики-испытатели и моряки-подводники.

К презентации проекта подготовили 30 портретов, которые оцифровали и объединили электронный ресурс «Герои Российской Федерации. Кемеровская область – Кузбасс». Виртуальный комплект открыток-портретов с биографиями имеется на сайте библиотеки.

В областной библиотеке им. Федорова выставка из девяти портретов будет экспонироваться до конца года. Остальные работы представят в вузовских библиотеках Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК