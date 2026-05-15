Кузбассовцы могут поучаствовать в онлайн-голосовании за «Народный бренд Кузбасса». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Жителям области предлагают выбрать лучший бренд в категориях «Товары и услуги» и «Проекты муниципальных округов» (территорий области). В это же время конкурсные материалы оценивают эксперты по профессиональным критериям.

На участие в конкурсе по итогам 2025 года поступило 92 заявки, в том числе 80 — от субъектов предпринимательства, 12 — от муниципалитетов. Соответственно будут определены и два победителя — среди компаний и муниципальных округов.

Выбрать своего фаворита можно в разделе «Голосование» или на сайте.

Голосование, стартовавшее сегодня, завершится 22 мая в 21:00.