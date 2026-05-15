На расширенной коллегии по строительству и ЖКХ, посвященной 70-летию Дня строителя, губернатор Кузбасса обозначил ключевые направления развития отрасли.

– Стратегическая задача — повысить доступность жилья, и в первую очередь — для семей. Льготная ипотека должна работать не только как мера поддержки строительной отрасли. Необходимо поддерживать строительство квартир с двумя и более комнатами, развивать индивидуальное жилищное строительство, — отметил глава региона.

Губернатор поручил сократить инвестиционно-строительный цикл до тысячи дней. А для этого необходимо ускорить согласования, исключить процедурные проволочки и внедрить цифровое сопровождение объектов.

Илья Середюк отметил, что градостроительный потенциал региона надо наращивать, внедряя комплексное развитие территорий (КРТ). Муниципалитетам в этом плане надо синхронизировать строительство жилья с инженерной и социальной инфраструктурой.

Что касается сферы ЖКХ, то здесь предстоит перейти от аварийного реагирования к системной модернизации, каждый год обновлять не менее 2,5% коммунальных сетей и снижать аварийность минимум на 3%.

В плане дорожной инфраструктуры, как подчеркнули на заседании, кроме ремонта и содержания дорог акцент надо сделать на контроле финансового состояния подрядчиков, внедрении цифрового контроля дорожных объектов. Поручено также провести анализ противогололедных материалов и представить предложения по более экологичным и эффективным решениям.