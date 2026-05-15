Региональный фестиваль «Победа за нами» приурочили к Году единства народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным. Участники на протяжении трех дней принимали участие посещали лекции, мастер-классы, круглые столы и конференции. Главная цель фестиваля – сохранение исторической памяти.

Участники обсудили проектов по увековечению памяти о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества и спикер областного парламента Алексей Зеленин наградил пятерых юношей, которые внесли большой вклад в реализацию патриотических проектов, премиями имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Фото: пресс-служба АПК