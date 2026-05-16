По словам губернатора Кузбасса, в животноводческом комплексе «Ваганово» выявили нодулярный дерматит. Собственник предприятия уже принял решение о замене поголовья крупного рогатого скота. Проверки частных подворий, находящихся по соседству с «Ваганово», случаев заболевания дерматитом за пределами комплекса не обнаружили. Но власти принимают профилактические меры.

«Разработали график вакцинирования и начали ставить прививки от нодулярного дерматита по всему региону. Напомню, что в Кузбассе насчитывается около 120 тысяч голов. Это очень серьезный социально-экономический фактор, в том числе в обеспечении кузбассовцев мясом и молочными продуктами. И нам важно его сохранить», – сказал Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что вакцинирование – дело добровольное, но в то же время настойчиво попросил владельцев крупного рогатого скота проявить ответственность и помочь властям не допустить эпидемии в регионе.