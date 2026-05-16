Глава регионов напомнил, что в муниципалитетах принимали решение об отключении отопления в начале мая, когда температура наружного воздуха переваливала за 20 градусов тепла. По словам губернатора, в соцсетях тут же начали жаловаться на жару и духоту в квартирах. Однако потом похолодало. К примеру, два дня назад в Кемерове шел снег. А коммунальщики в некоторых территориях уже начали гидравлические испытания и другие работы по подготовке к следующему отопительному сезону.

«Моментально остановить эту работу и перезапустить отопление невозможно. Нужно несколько дней на технологическую подготовку. При этом уже на следующей неделе ожидается теплая, хорошая погода. И к моменту, пока тепло пришло бы в квартиры, главам территорий снова бы пришлось отключать, а в квитанциях добавились бы новые суммы за отопление. И все же возникает серьезный вопрос к главам. Почему вы не отвечаете людям? Почему не реагирует на обращения? Стоило бы сразу сказать, сможете вы включить отопление или нет. После этого жителям было бы проще понять, как справляться с ситуацией», – резонно заметил Илья Середюк, подводя итоги недели.

Губернатор подчеркнул, что молчание со стороны местных властей в подобных ситуациях – это худший выбор.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram