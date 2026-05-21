Стипендии президента Российской Федерации полагаются аспирантам и адъюнктам, работающим по приоритетным направлениям национальной Стратегии научно‑технологического развития. Они получают по 75 тысяч рублей в месяц на срок от 1 до 4 лет. По итогам третьего в этом году отбора стипендии назначили 800 молодым ученым, среди которых 11 кузбассовцев, выдержавших конкуренцию со стороны еще 6 тысяч претендентов.

«Их идеи помогут улучшить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, создать новые сверхпрочные материалы для промышленности, а также сформировать инновационные решения для медицины и машиностроения. Все они работают на благо Кузбасса и всей России, делая жизнь людей лучше и безопаснее», – прокомментировал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Среди новоявленных стипендиатов – студенты КемГУ, КемГМУ, СибГИУ и Кузбасского государственного аграрного университета им. В.Н. Полецкова. К примеру, Анастасия Каноныкина из аграрного вуза стала одним из соавторов проекта по созданию противоспаечных мембран для хирургии, постепенно рассасывающихся. А Анна Шуберт из Сиб ГИУ разработала защитные керамические покрытия для титановых деталей, которые снижают износ и трение.

