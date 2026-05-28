В 27 муниципалитетах Кузбасса стартовал ремонт дорог по региональной программе.

В 2026 году на ремонт дорог местного значения в Кузбассе направлено 2,484 млрд рублей по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». Субсидии получили 30 муниципальных образований.

«Людям нужны комфортные и безопасные дороги — это напрямую влияет на качество жизни. Приводим дороги в порядок и по нацпроекту, и за счет собственных средств. Обеспечим постоянный контроль над качеством всех работ – важно, чтобы жители увидели конкретные результаты ремонта», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, всего в этом году по программе предстоит обновить 80 километров автомобильных дорог, обустроить 39 автобусных остановок, установить или заменить 2,7 тысячи погонных метров ограждений и тысячу дорожных знаков.

