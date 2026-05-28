Акция экологической и патриотической направленности ежегодно проводится в честь Победы в Великой Отечественной войне. В Топкинском округе свыше сотник участников за день высадили 4,8 тысячи молодых деревьев.

«Каждое высаженное дерево – это живой памятник героям, отдавшим жизнь за Родину. Благодарю всех участников – волонтеров, лесников, общественников – за их личный вклад в сохранение истории и природы нашего края», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Акция «Сад Памяти» продлится до конца мая. Всего в этом году в регионе высадят порядка 2 млн кустарников и деревьев, как хвойных, так и лиственных.

