В число десяти финалистов попали и ребята из «Профкоманд.ФМ», которые также уверенно выступили на итоговом мероприятии, продемонстрировав профессионализм, креативность и уверенную работу с детьми. Участники представили визитные карточки и творческие номера, раскрыли свои сильные стороны и рассказали, какими вожатыми хотят стать и чем готовы увлечь детей.

Жюри определяло победителей в двух номинациях — «вожатый с опытом» и «старт вожатого». В категории начинающих призовое место занял активист «Профкоманд.ФМ» Михаил Игнатенко. Жюри отметило его профессиональные навыки, харизму и яркий творческий номер.

Выступление участников «Профкоманд.ФМ» подтвердило, что ребята успешно сочетают общественную активность, инициативность в труде и творческое развитие. Они уверенно прошли все этапы конкурса и проявили себя в разных направлениях.

«Идеальный вожатый сочетает эмпатию, стрессоустойчивость и лидерство. Это наставник, который обеспечивает безопасность, организует досуг и создает дружескую атмосферу в отряде. Успешная работа требует баланса личностных качеств и практических навыков, что обязательно пригодится в трудовом летнем сезоне, который для ребят начнется в июне», — отмечает начальник отдела молодежной политики Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Мария Ишкова.

Напомним, что Правительство Кузбасса, Фонд Мельниченко и территории присутствия СУЭК-Кузбасс с 2013 года активно участвуют в программах временного трудоустройства подростков в летний период. За это время совместными усилиями власти и угольщиков удалось трудоустроить 20 тысяч кузбасских ребят. Такое сотрудничество создаёт дополнительные возможности для самореализации молодых людей, поддержки их профессионального роста и вовлечения в значимые для региона социальные проекты.