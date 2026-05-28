В администрации правительства Кузбасса прошло торжественное награждение победителей и лауреатов юбилейного XXV конкурса «Бренд Кузбасса». В прошлом году свои работы представили 92 участника.

В номинации «Лучший бренд Кузбасса» победили 62 компании из различных отраслей, а 18 получили звание лауреатов. В номинации «Лучший бренд муниципального образования» лидерами стали восемь территорий региона, ещё четыре были отмечены как лауреаты.

Гран-при конкурса завоевали следующие компании и проекты: ООО «ОК «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк), АО «Экоград» (г. Новокузнецк), ИП Цуцкова О. В. (бренд «Русалочка», Топкинский муниципальный округ) и Прокопьевский городской округ с проектом «Прокопьевская береста». Этот проект направлен на возрождение искусства художественной обработки бересты, в рамках которого была открыта школа ремесел и создана уникальная муниципальная коллекция, известная на международном уровне.

В номинации «Народный бренд Кузбасса», по итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 12 тысяч человек, победителем стало ООО «Юргинский гормолзавод». Кемеровский городской округ был отмечен за программу поддержки участников СВО.

Также в честь 25-летия конкурса организаторы учредили специальные награды для компаний и руководителей, которые внесли значительный вклад в продвижение Кузбасса и развитие региональной бизнес-сферы. Всего было вручено 14 таких призов.