Финальный модуль региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» длился 11 дней, на протяжении которых участники под руководством экспертов разбирались в процессах разработки и принятия управленческих решений, инвестиционных проектах в государственном и муниципальном управления, работе некоммерческих организаций и других нюансах. Сегодня они успешно сдали экзамен и прошли итоговое анкетирование.

Напомним, ветераны СВО начали обучение в сентябре 2025 года, освоив за это время основы государственной политики и системы госуправления, экономику и финансы, региональное и муниципальное управление, а также современные технологии управления.

Летом участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» будут поступать в вузы региона, а в сентябре они начнут реализовывать социально ориентированные проекты.

Фото: пресс-служба АПК