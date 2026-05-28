Губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел реконструкцию участка улицы Мичурина, строительство моста через реку Искитимку и 18-этажного гостиничного комплекса. Пешеходный мост через Искитимку соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством.

«Впервые прошел по строящемуся пешеходному мосту через Искитимку. Он почти готов, осталось уложить тротуарную плитку, смонтировать стеклянные ограждения и освещение. За мостом — новое общественное пространство для прогулок. Обустроили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, площадки для отдыха, амфитеатр. Уже цветут деревья и кусты. Есть вопросы по организации ландшафтного дизайна. Поручил подрядчику добавить интересных решений, чтобы парк был действительно современным и уютным», — сказал Илья Середюк.

Реконструкция улицы Мичурина на участке от проспекта Советского до микрорайона 1а практически завершена. Подрядчик обустраивает пешеходные и технические тротуары, выполняет вертикальную планировку, подготавливает территорию для посадки деревьев и газонов, устанавливает бордюры.

С главой города Дмитрием Анисимовым и представителями подрядчика обсуждались сроки монтажа теплого перехода, который свяжет музейно-театральный комплекс с гостиницей.

На выездном штабе также обсуждались вопросы благоустройства территорий. Илья Середюк подчеркнул, что не должно оставаться бесхозных участков, а границы благоустройства одной организации должны совпадать с границами другой.

