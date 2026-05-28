До 31 мая 2026 года у кузбасских компаний есть уникальная возможность побороться за звание лучших экспортеров страны. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на Всероссийскую премию.
Главное нововведение — интеграция с национальной программой «Сделано в России» в рамках нацпреокта “Международная кооперация и экспорт”. Наличие специального сертификата теперь дает участникам преимущество при оценке.
Промышленный и агропромышленный потенциал региона можно представить в следующих категориях:
- «Экспортер года. Промышленность» (для машиностроителей, металлургов, производителей стройматериалов);
- «Экспортер года. Агропромышленный комплекс» (для переработчиков сельхозпродукции);
- «Продукты питания» (для производителей, поставляющих вкус Кузбасса за рубеж).
Кроме того, заявки принимаются в сферах высоких технологий, моды, туризма и креативных индустрий (кино и анимация).
Специальными номинациями стали:
- «Женщина – экспортер года»;
- «Новая география» (для тех, кто открыл для себя новые рынки);
- «Маркетинговый прорыв» (за самые эффективные стратегии продвижения).
Для участия требуется ИНН и, для малого и среднего бизнеса, выписка из реестра.
Узнать все нюансы конкурса можно на официальном сайте премии.