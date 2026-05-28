До 31 мая 2026 года у кузбасских компаний есть уникальная возможность побороться за звание лучших экспортеров страны. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) принимает заявки на Всероссийскую премию.

Главное нововведение — интеграция с национальной программой «Сделано в России» в рамках нацпреокта “Международная кооперация и экспорт”. Наличие специального сертификата теперь дает участникам преимущество при оценке.

Промышленный и агропромышленный потенциал региона можно представить в следующих категориях:

«Экспортер года. Промышленность» (для машиностроителей, металлургов, производителей стройматериалов);

«Экспортер года. Агропромышленный комплекс» (для переработчиков сельхозпродукции);

«Продукты питания» (для производителей, поставляющих вкус Кузбасса за рубеж).



Кроме того, заявки принимаются в сферах высоких технологий, моды, туризма и креативных индустрий (кино и анимация).

Специальными номинациями стали:

«Женщина – экспортер года»;

«Новая география» (для тех, кто открыл для себя новые рынки);

«Маркетинговый прорыв» (за самые эффективные стратегии продвижения).

Для участия требуется ИНН и, для малого и среднего бизнеса, выписка из реестра.

Узнать все нюансы конкурса можно на официальном сайте премии.