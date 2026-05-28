Государственный дизайн в регионах России должен стать частью системной управленческой работы, а заниматься им должны профессиональные команды. К такому выводу пришли участники семинара «Госдизайн 2030». Он состоялся в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке администрации президента Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 90 управленцев из 71 региона страны – заместители губернаторов, профильные министры, руководители ведомств и эксперты. Среди них – заместитель начальника департамента информационной политики администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса Максим Фролов.

Ключевая задача семинара «Госдизайн 2030: вызовы, тренды и успешные практики дизайна в госсекторе на региональном и федеральном уровне» – обсудить значение качественных государственных визуальных коммуникаций в условиях масштабных изменений, которые ждут регионы в ближайшие 5–10 лет. До 2030 года по всей стране предстоит построить и обновить более 15 тыс. социальных объектов, создать новые цифровые сервисы, сайты, логотипы и фирменные стили для региональных проектов. От качества этих решений во многом зависит, насколько государственная среда будет удобной, понятной и комфортной для граждан.

По словам заместителя начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексея Жарича, системная работа с государственным дизайном имеет стратегическое значение для долгосрочного развития страны и регионов. Он отметил, что визуальная коммуникация государства с гражданами становится одним из ключевых инструментов этой работы, особенно в условиях информационно-психологической войны.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» системно занимается развитием компетенций в сфере госдизайна у региональных управленческих команд. В июне 2024 года в структуре «Сенежа» было создано профильное подразделение – Мастерская государственного дизайна, которая анализирует российские и зарубежные практики и разрабатывает образовательные форматы для государственных служащих и специалистов, работающих с проектами в госсекторе. В 2025 году Мастерская представила и запустила собственную технологию «Департамент дизайна», предназначенную для создания и развития внутренних профильных команд в системе регионального управления. В 2026 году такие команды уже созданы или находятся в стадии формирования в Новгородской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ярославской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Донецкой Народной Республике. После презентации технологии на семинаре интерес к ней проявили и другие регионы.

«Госдизайн долгое время воспринимался как исключительно эстетическая надстройка, не связанная напрямую с эффективностью работы госаппарата. Однако в условиях цифровизации, усложнения процессов и роста общественных ожиданий качественный дизайн становится одним из важнейших инструментов институционального развития. Сегодня это уже не факультативный навык для управленца, а необходимая компетенция для построения устойчивой, прозрачной и эффективной системы управления», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Продолжением этой работы стал семинар «Госдизайн 2030». Его первый день был посвящен практикам субъектов, которым уже удалось выстроить системную работу с визуальной средой, брендингом территорий и оформлением государственных пространств. Свои подходы представили, в частности, Нижегородская, Амурская области, Удмуртская Республика и ряд других регионов.

Так, в Удмуртской Республике в структуре Центра территориального развития уже несколько лет действует Департамент дизайна. За это время реализовано более 350 проектов – от фирменных стилей региональных событий и презентаций до оформления общественных пространств, навигации, выставочных стендов и государственных учреждений. В Нижегородской области сформирована система из трех дизайн-команд, работающих в составе профильных АНО – Центра 800, ИРГСНО и структуры «Стратегия развития Нижегородской области». В Амурской области Департамент дизайна действует в составе АНО «Центр развития территорий Амурской области» и помимо базовых направлений занимается также дизайном интерьеров государственных и общественных объектов. В Тюмени эта модель реализована на муниципальном уровне: Департамент дизайна создан в структуре АНО «Центр стратегических разработок “Сибирь”» и отвечает за территориальный и туристический брендинг, дизайн событий, сопровождение органов власти и навигацию.

«Искренне признателен Мастерской Управления «Сенеж» за проведение семинара «Госдизайн 2030». Организация на высшем уровне, насыщенная программа, высококлассные спикеры и, что особенно важно — возможность живого общения с коллегами из регионов России. Получил массу полезных знаний и вдохновения для новых проектов», – отметил заместитель начальника департамента информационной политики администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса Максим Фролов.

Во второй день семинара участники продолжили работу с федеральными экспертами в сфере дизайна, территориального брендинга, цифровых сервисов и проектирования общественных пространств. По словам эксперта комиссии Совета Федерации ФС РФ по развитию информационного сообщества, сооснователя образовательного проекта «Дизайн-выходные» и генерального директора именной Лаборатории Артема Геллера, государственный дизайн становится неотъемлемой частью современной системы управления, поскольку напрямую влияет на восприятие гражданами государственных сервисов и среды. Он отметил, что жители ежедневно взаимодействуют с интуитивно понятными интерфейсами коммерческого сектора и ожидают аналогичного качества от государственного – как в брендинге, так и в дизайне интерьеров социальных учреждений.

По итогам семинара участники сошлись во мнении, что регионам необходимо развивать системную работу с государственным дизайном. В качестве первых шагов они намерены проинформировать руководителей субъектов о результатах обсуждения, проанализировать действующие практики, провести внутреннюю ревизию подходов к визуальной среде и объединить имеющиеся кадровые и проектные ресурсы. Среди обсуждаемых решений – создание профильных дизайн-команд и советов по дизайну при главах регионов, формирование таких команд при агентствах развития и продвижения, поддержка молодых дизайнеров через грантовые механизмы, а также повышение квалификации самих управленцев.

Отдельно представители регионов отметили важность дальнейшего методического сопровождения со стороны «Сенежа» – в том числе проведения образовательных мероприятий в регионах и формирования банка успешных практик в сфере госдизайна, который позволит субъектам быстрее внедрять проверенные решения.