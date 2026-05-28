В Топкинском муниципальном округе прошел комплекс мероприятий по финансовой грамотности. Ключевым событием стал старт проекта «Все услуги в одной «точке».

В муниципалитете в рамках проекта «Обеспечение доступности государственных и финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов Кузбасса» уже шестой год работают 12 «точек доступа». Это стационарные пункты, специально оборудованные компьютером и выходом в интернет, которые располагаются на базе сельских административных зданий, библиотек и других социальных объектов. Это дает возможность жителям труднодоступных территорий, где отсутствуют офисы банков, оперативно и без необходимости выезда в районные центры решать вопросы оплаты услуг, оформления пособий, погашения кредитов, открытия банковских карт и пр.

Теперь в рамках пилотного проекта топкинцы ежеквартально на базе учреждений, где размещены «точки доступа», смогут получать очные услуги специалистов МФЦ, налоговой службы, финансовых организаций. Выездные группы специалистов будут работать по графику.

«Все услуги в одной «точке» – это уникальный, пилотный проект, который расширяет спектр государственных и финансовых услуг в отдаленных территориях. Сельским жителям предоставляется возможность очного обращения к специалистам МФЦ, налоговой и банков без выезда за пределы своего населенного пункта. В итоге жители не только сэкономят время и деньги, но и получат квалифицированную помощь», – отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Также в рамках регионального проекта «Финансовый мини-экспресс» на территории округа действовало пять площадок, на которых для жителей всех возрастов – от школьников до граждан пенсионного возраста – прошли мероприятия по финансовой грамотности. Всего в них приняли участие более 200 человек.