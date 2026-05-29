Участие в работе молодежного форума «Шерегеш», который состоится 22-25 июня, примут свыше 300 разработчиков, дизайнеров и создателей цифровых продуктов в сфере туризма.

«Наш регион становится центром притяжения талантливой молодежи, готовой предлагать инновационные решения. Участники совместно с экспертами разработают проекты, направленные на развитие туристического потенциала Кузбасса. Это станет важным вкладом в диверсификацию экономики», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Для молодых IT-специалистов и дизайнеров подготовят лекции, мастер-классы и практические сессии. Свои проекты участники будут защищать перед экспертами. Помимо этого, им предстоит разработать современные туристические решения для создания «Маршрута впечатлений», который объединит Шерегеш и Алтай. Форум проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

