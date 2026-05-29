«Жена мне сказала, что в России невероятные и очень страстные болельщики. Также я слышал, что здесь зима действительно серьезная, и мне нужно хорошо подготовиться к этому, — поделился ожиданиями Данило Павлович. – Знаю, что волейбол в России на очень высоком уровне. Я очень рад стать частью «Кузбасса» и бороться вместе с командой».

Воспитанник белградской «Црвены Звезды» в чемпионате Сербии также выступал за «Раднички» и «Ниш». В послужном списке Павловича – матчи за солигорский «Шахтер», турецкий «Соргун», словенский «Кальцит» и китайский «Тяньцзин». Кроме того, сербский доигровщик успел поиграть во втором турецком дивизионе. Последние два года Павлович провел в чемпионатах Саудовской Аравии и ОАЭ. В коллекции трофеев новичка «Кузбасса» – золотые медали чемпионатов Сербии, Беларуси, Словении, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также два кубка (Сербии и Беларуси). Есть у Павловича опыт выступления за национальную команду. В пресс-службе кемеровского клуба отметили, что Данило защищал цвета сборной Сербии в Лиге наций в 2019 году.С приходом Павловича «Кузбасс» закрыл линию доигровщиков. Помимо сербского легионера, у кемеровчан на этой позиции готовы сыграть Илья Морозов, Тимофей Тихонов и Александр Коченов. Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)