«До сих пор не законтрактован ремонт улицы Максима Горького, на состояние которой постоянно жалуются люди, в том числе у меня в соцсетях. В плохом состоянии объекты на улицах Горького, Желябова, Матросова, но самый красноречивый пример – скейт-площадка на площади Сергея Лазо. Задумывалась как место притяжения для детей и подростков всей южной части города. Вместо этого стоит разбитая, а администрация на все жалобы граждан отчитывается, что денег на ремонт нет, и гарантийный срок объекта закончился в прошлом году. Но давайте честно – площадка уже давно в таком состоянии», – привел примеры губернатор.

Сегодня губернатор Кузбасса проводит рабочий день в Анжеро-Судженске. Вместе с горожанами Илья Середюк заслушал отчет главы Дмитрия Ажичакова и остался недоволен. Глава региона указал на недостаточно активное участие Анжеро-Судженска в региональных программах. К тому же только этот муниципалитет не заключил контракты на 2026 год по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».Вопрос, почему подрядчика не заставили привести площадку в порядок по гарантии, остался риторическим. Глава региона подчеркнул, что жалобы на состояние дорог, детских площадок, коммунальной инфраструктуры и вывоз мусора, идут в соцсетях сплошным потоком. Илья Середюк потребовал от Ажичакова максимально быстро разобраться с проблемами и обратить первоочередное внимание на обращения горожан. Фото: пресс-служба АПК