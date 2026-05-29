Кузбасс примет участие во Всероссийском проекте «Театральный поезд», который приурочен к 150‑летию Союза театральных деятелей (СТД) России. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Это значимое событие станет настоящим подарком для всех ценителей театрального искусства и откроет новые возможности для культурного обмена театров Сибири. Главный театральный состав сделает остановку в Кемерове: фестиваль развернется 4 и 5 июня на городских театральных сценах и открытых площадках. О подробностях насыщенной культурной программы сегодня рассказали на пресс-конференции.

– Включение Кемерова в маршрут «Театрального поезда» — это признание региона на всероссийском уровне. Кузбасс по праву является театральным регионом, его вклад в развитие театрального искусства и креативной экономики заметен. Мы готовы принимать масштабные проекты, удивлять и удивляться, показывать свои лучшие работы и впитывать опыт коллег. Встретить в Кемерове такой большой театральный праздник – это серьезная ответственность, но она в радость, потому что позволяет жителям региона обратить внимание на наши театры. А для нас это возможность показать лучшие спектакли в Томске и Новосибирске, – отметил Иван Крылов, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, директор Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара.

В мае составы с ведущими театральными артистами страны отправились по восточному и южному маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва» и одновременно прибудут в столицу в июне. Кемерово вошел в число остановок «Театрального поезда» по «восточному маршруту» (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Новый Ургал, Тында, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Братск, Северобайкальск, Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Курган, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва).

В рамках проекта наш регион посетят выдающиеся творческие коллективы из Красноярска: Красноярский театр кукол, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина и Лесосибирский городской драматический театр «Поиск». Гости представят три яркие постановки, которые будут показаны на трех площадках Кузбасса: спектакль «Капитанская дочка» (Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина) покажут на сцене Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского, «Машенька и Медведь» (Красноярский театр кукол) — на сцене Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, «Иммануил Ч.» (Лесосибирский городской драматический театр «Поиск») — на сцене учебного театра филиала РГИСИ.

Помимо этого, в Кемерове пройдет двухдневный театральный фестиваль, который будет насыщен уличными спектаклями, образовательными мероприятиями, мастер-классами и творческими встречами, объединенными одной идеей: показать многообразие театральной России. На театральной площади в Кемерове на протяжении двух дней будет работать большая интерактивная локация «Живой театр», где будут представлены выставки, пройдут мастер-классы, выступят иммерсивный уличный театр и лучшие театральные коллективы детских школ искусств региона. В доме актера пройдет цикл лекций и творческих встреч. Полная афиша событий размещена на сайте фестиваля по ссылке.

Кузбасские театры подхватят эстафету и продолжат путешествие, отправившись на гастроли в Томск и Новосибирск. Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара представит спектакль «Рагнарек. Гибель богов» на сценах Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» имени Р. Виндермана и Новосибирского областного театра кукол. Театр драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского представит спектакль «Позывной “Кузбасс”» в Томском областном театре драмы и Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». Театр для детей и молодежи покажет спектакли «Папа» и «Что случилось с крокодилом» на сценах Томского ТЮЗа.