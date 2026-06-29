Руководители производственных и сервисных предприятий Компании встретились с выпускниками Ленинск-Кузнецкого горнотехнического и Киселёвского горного техникумов в преддверии одного из самых значимых событий в их жизни — завершения обучения и получения диплома о среднем профессиональном образовании по специальности. Такие ежегодные встречи помогают будущим специалистам сделать взвешенный выбор, а прямой диалог с горняками даёт им реальное представление о карьерных перспективах, условиях труда и преимуществах трудоустройства у опорного работодателя, который активно формирует кадровый резерв. Работники Компании в своих выступлениях подчеркнули, что в СУЭККузбасс созданы все необходимые условия для профессионального и карьерного роста молодых специалистов, готовых развиваться в горном деле. При этом приоритет остаётся за инженернотехническими кадрами, рабочие роли становятся более технологичными и требуют владения оборудованием и цифровыми системами. Техникумы, опорным работодателем для которых выступает СУЭК-Кузбасс, готовят практико-ориентированных специалистов, которые могут вырасти в высококвалифицированные кадры. На встречах студенты Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума пообщались с представителями руководящего состава шахтоуправления им. А.Д. Рубана, Обогатительной фабрики, Технологической связи, Энергоуправления, машиностроительного завода «СИБДАМЕЛЬ» и Спецналадки. Перед выпускниками Киселёвского горного техникума выступили представители шахты им. В.Д. Ялевского, Разрезоуправления, Обогатительной фабрики и Энергоуправления. Инженерно-технические работники производственных и сервисных предприятий на примерах своего кадрового потенциала показали возможные траектории карьерного роста и объяснили, как применять полученные за время обучения знания на производстве. Директор Обогатительной фабрики Роман Паклин поделился личным опытом реализации в профессии и отметил, что профессиональный рост во многом определяется амбициями и ответственным отношением к работе Он подтвердил, что потребность в квалифицированных технических специалистах у предприятия сохраняется, и сегодняшние выпускники имеют реальные шансы пополнить эти ряды. Главный технолог ООО «СИБДАМЕЛЬ» Сергей Кошкарёв рассказал о последних разработках завода и их успешной презентации на международных выставках, он также подчеркнул, что современные инженерные решения повышают безопасность и организацию труда. Автоматизация берёт на себя рутинные операции, а роль работников смещается в сторону надзора, контроля и диагностики, поэтому важно развивать цифровые навыки. Во время встречи у ребят, планирующих связать свою профессиональную деятельность с работой на шахтах и в производственных подразделениях, была возможность задать интересующие их вопросы представителям предприятий. Горняки подробно ответили на них и рассказали об организации производственных процессов, ключевых должностях, современном техническом оснащении и внедряемых технологиях, а также уделили внимание программам стажировок и наставничества. После получения диплома выпускникам предстоит трудоустройство, однако многие из них уже хорошо знакомы с производством благодаря практике на предприятиях СУЭККузбасс. За время стажировки ребята смогли попробовать себя в роли сотрудников и получить первый профессиональный опыт по выбранной специальности. Образовательный кластер «Профессионалитет», действующий при техникуме, и возможности, которые Компания предоставляет для оттачивания трудовых навыков на практике, дают студентам необходимые практические компетенции и прочную профессиональную базу, помогает быстрее адаптироваться к производственным условиям и уверенно выходить на рынок труда уже подготовленными и конкурентоспособными специалистами. Регулярный диалог между образовательными учреждениями и предприятиями СУЭККузбасс, а также реализация модели непрерывной профориентации «школа — техникум — ВУЗ — Компания», помогают формировать квалифицированный кадровый резерв. Такой формат даёт выпускникам ясное представление о карьерных перспективах и создаёт реальные условия для профессионального роста от обучения до первых рабочих мест.