В России 8 июля отметили День семьи, любви и верности. Это один из самых молодых государственных праздников. Он получил официальный статус в 2022 году по указу президента Владимира Путина. Приурочен праздник ко дню памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, канонизированных еще в 1547 году. Именно их издревле почитают как покровителей семьи и брака.

– Уверен, что семья — главное в жизни каждого человека. Близкие и родные люди поддерживают нас, становятся опорой в сложное время. Точно также и наша Родина — большая семья, в которой разные народы живут в единстве и гармонии, — считает Анатолий Серышев, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе.

По его словам, семья — фундамент жизни каждого человека, а забота о ней — один из приоритетов государственной политики, поэтому помощи многодетным и молодым семьям уделяется особое внимание. В сибирских регионах реализуются различные меры поддержки семей, материнства и детства. Кроме федеральных программам действуют региональные и муниципальные, в том числе по улучшению жилищных условий, предоставлению соцвыплат, развитию инфраструктуры для семей с детьми.

В регионах Сибири накануне и в сам праздник прошли чествования супружеских пар, которые прожили вместе более 25 лет. В Кузбассе 70 семейных пар были отмечены медалями «За любовь и верность».

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Правительства Кузбасса, во всех регионах СФО в честь Дня семьи прошли праздничные мероприятия, ключевым из которых стал четвертый Всероссийский парад семьи. В нем приняли участие более 200 городов России, включая и сибирские.