В Общественном штабе по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе эксперты обсудили план независимого наблюдения на избирательных кампаниях ЕДГ – 2026 и доклад Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».

18, 19 и 20 сентября 2026 года в Кузбассе, как и во всех субъектах Российской Федерации, состоятся масштабные выборы. Всего в стране – более 2,2 тысяч избирательных кампаний. В нашем регионе одновременно пройдет 18 избирательных кампаний, изберут 189 депутатов различного уровня. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, довыборы в региональное Законодательное Собрание, выборы и довыборы депутатов в представительные органы муниципальных образований. Выбор граждан России оформит контуры партийно-политической системы страны на ближайшие пять лет.

«Россия – демократическая страна, которая обладает современной развитой избирательной системой, являющейся образцом для многих государств мира. Процедура выборов понятна и удобна для граждан. В России гарантируются избирательные права граждан непрерывно. При этом безопасность людей – это главный приоритет», – подчеркнул Владислав Овчинников, председатель Общественной палаты Кузбасса, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов.

«Наши выборы – одна из основных целей атак против России, направленных на деморализацию и раскол общества. Геополитические противники будут использовать широкий перечень деструктивных технологий, включая распространение недостоверной информации в интернете. В этой ситуация важна консолидация сил и совместная работа по обеспечению законности выборов для обеспечения абсолютного доверия россиян к их результатам», – член Общественной палаты Кузбасса, заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер.

Он также заметил, что «региональные отделения политических партий и общественные организации демонстрируют готовность к активному включению как в кампанию по выборам депутатов Государственной Думы, так и в кампании регионального уровня. Многоуровневый характер предстоящих выборов обеспечивает широкие возможности и пространство политической конкуренции. Общественная палата Кузбасса «обновляет» соглашения с партиями и общественными организациями, обеспечивающие единые подходы по организации наблюдения за выборами».

«К ЕДГ – 2026 институт общественного наблюдения в России вышел на новый качественный уровень. В Кузбассе на постоянной основе действует Общественный штаб по наблюдению за ходом выборов и Клуб экспертов при региональной Общественной палате. Эксперты и штаб сопровождают все этапы избирательного процесса и вместе с корпусом общественных наблюдателей обеспечивают прозрачность выборов. В дни голосования в Кузбассе круглосуточно «развернут» Центр общественного наблюдения, все УИК оснащены видеокамерами и видеорегистраторами. Наши студенты принимают непосредственное участие в данной работе в качестве наблюдателей, членов УИК, волонтеров», – отметил эксперт, кандидат политических наук, доцент кафедры философии и общественных наук КемГУ Александр Митин.

Владислав Овчинников отметил, «что основа современного общественного контроля в России — профессиональное, организованное и мотивированное сообщество наблюдателей – активных представителей гражданского общества. Наблюдатели проходят ежегодное обучение по программе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», участвуют в общественно-политической жизни региона. Они постоянно взаимодействуют с экспертами Общественного штаба (политологами, юристами, журналистами, общественными деятелями), что обеспечивает единую профессиональную основу системы общественного наблюдения в регионе. В июле-августе 2026 года во всех муниципалитетах Кузбасса будет обучено более 4 тысяч будущих наблюдателей, часть которых после итоговой проверки знаний и навыков, получит направления на УИКи в качестве общественных наблюдателей. Сообщество профессиональных экспертов и подготовленных общественных наблюдателей в состоянии дать отпор любым фейкам и противостоять попыткам дестабилизаций общества, обеспечить объективный экспертный взгляда на процесс».

«Наша общая задача – обеспечение законности, прозрачности и чистоты выборов на всех стадиях во всех формах, включая подготовку помещений УИК, дистанционное, «надомное» голосование, в том числе в больницах. Мы вовлекаем молодежь в электоральные процессы, работаем с молодежной аудиторией в вузах, на форумах и других мероприятиях. Важно, что ребята становятся членами УИК, наблюдателями», – сообщила член Клуба экспертов Кузбасса, эксперт «Росмолодежь. Гранты» Лидия Гефсиманская.