Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу и Министерство труда и социальной защиты Кузбасса заключили соглашение в рамках реализации нацпроекта «Кадры», направленное на трудоустройство участников специальной военной операции.

Находясь на лечении и восстановлении в Центре реабилитации СФР «Топаз», демобилизованные участники СВО заполняют анкету. В ней ветераны отвечают на вопросы о профессиональных навыках, предпочтениях при трудоустройстве, готовности учиться. Дальше с этой анкетой работают Кадровые центры Кузбасса.

Специалисты Кадровых центров выстраивают с ветеранами боевых действий индивидуальную работу по трудоустройству. Они проводят профориентацию, консультации, профессиональное обучение и переобучение, подбирают подходящие вакансии и поддерживают на всех этапах поиска работы и трудоустройства.

Важная часть реализации национального проекта «Кадры» направлена на работодателей региона. Специалисты предлагают им поучаствовать в программе субсидирования найма: при трудоустройстве участника СВО или члена его семьи работодатель получит компенсацию от Отделения СФР по Кузбассу. В 2026 году работодатель может получить за это субсидию в сумме 105 662,70 руб. (это 3 МРОТ с учётом районного коэффициента) плюс дополнительно сумму страховых взносов.