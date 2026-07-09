В Кемерове в Рудничном бору состоялся финал регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Идейным вдохновителем проекта выступила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу.

Участниками финала стали семьи со всего региона — победители муниципальных этапов. По итогам испытаний определена лучшая команда, которая представит регион на всероссийском финале.

Программа включала три формата состязаний: маршрутную квест-игру, творческий конкурс и тактическую игру на местности. В рамках маршрутной квест-игры семьи попробовали свои силы в испытаниях: «Первая помощь», «Пилотирование БВС», «Перенос оборудования», «Преодоление препятствий», «Артиллерист», «Навесная переправа», «Сборка-разборка АК» и «Огневая подготовка». В творческом конкурсе участникам предстояло конструировать упрощенные модели военной техники и применять их в ходе соревнований.

По итогам соревнований победила семейная команда «Ирбис» из Тяжинского муниципального округа. На втором месте — семейная команда «Андреевы» из Чебулинского муниципального округа. Третье место заняла семейная команда «Витязь» из Новокузнецка. Семейная команда «Непобедимые» из Тайги стала победителем творческого конкурса.

Реализацию проекта на региональном уровне поддержали наши партнеры, которые взяли на себя все организационные вопросы и выступили операторами мероприятия. В числе партнеров — региональное отделение Движения Первых Кузбасса, региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», филиал Центра «ВОИН» в Кемеровской области – Кузбассе при поддержке Правительства Кузбасса и регионального министерства образования.

Всего в Кузбассе в муниципальном этапе приняли участие 247 семей. Победители регионального этапа представят Кузбасс на всероссийских стартах. Для подготовки к финалу будет определен наставник из числа участников специальной военной операции. Финальный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» состоится в – сентябре 2026 года.

В каждом муниципалитете, на каждом этапе конкурса ветераны, состоящие на сопровождении филиала Фонда “Защитники Отечества” по Кемеровоской области-Кузбассу выступили в качестве наставников и судей. В финале судьями стали участники программы “СВОИ герои КуZбасс” Вадим Пономарев, Антон Чувашов и другие.